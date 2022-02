Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a annoncé mardi la nomination du Gabonais Parfait Onanga-Anyanga au poste de représentant spécial auprès de l’Union africaine et chef du Bureau des Nations unies auprès de l’Union africaine (BNUUA). Il succédera au Ghanéen Hanna Serwaa Tetteh à qui le secrétaire général a exprimé sa profonde gratitude et son appréciation pour son service dévoué. Parfait Onanga-Anyanga était depuis 2019 l’envoyé spécial du secrétaire général de l’ONU pour la Corne de l’Afrique. Auparavant, il a également été représentant spécial du secrétaire général et chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA).