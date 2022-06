L’ancien ambassadeur d’Espagne en Algérie, Javier Jimenez Ugarte, a regretté lundi le «manque de dialogue et de concertation» à tous les niveaux avant le revirement du chef de gouvernement Pedro Sanchez dans le dossier sahraoui, assurant que la crise diplomatique née consécutivement avec Alger est «d’une ampleur inimaginable». « C’est une crise d’une ampleur inimaginable. À mon âge, c’est la première fois que je vis une telle crise», a reconnu Jimenez Ugarte sur la chaîne de télévision espagnole Antena 3, ajoutant que «les dommages sont supérieurs à ce que l’on pouvait penser (...) les dégâts dépassent nos capacités». « Les choses ont très mal tourné pour nous (...) Il y a eu un manque de dialogue et de concertation à tous les niveaux avant la décision du chef de gouvernement Pedro Sanchez (de changer la position politique de l’Espagne envers le Sahara occidental, ndlr)», a regretté le diplomate, soulignant que ce revirement a nui à «l’amitié que nous entretenions avec l’Algérie depuis de nombreuses années». L’Algérie a décidé de procéder à la suspension «immédiate» du Traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération conclu le 8 octobre 2002 avec l’’Espagne.