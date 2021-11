Un enfant sahraoui de 15 ans a été tué et d'autres Sahraouis blessés à Aguinit dans les territoires libérés du Sahara Occidental, par un drone de l'armée de l'occupation marocaine, rapportent des sources médiatiques sahraouies. «Un mineur de 15 ans a été tué, et d'autres Sahraouis blessés à Aghinit dans les zones libérées du Sahara occidental, bombardés par des drones utilisés par l'armée marocaine contre des civils Sahraouis dans ces zones», a tweeté le collectif sahraoui Equipe média qui documente et diffuse des informations sur les violations des droits de l'homme au Sahara Occidental occupé. Selon le réseau d'information Polisario News, «l'armée de l'occupation marocaine a ciblé par drone une voiture civile sahraouie, tuant l'enfant sahraoui Elben Ould Ahmine, âgé de moins de 15 ans et a grièvement blessé le conducteur». «Les forces de l'occupation continuent de commettre des crimes de guerre», dénonce le réseau d'information.

Par ailleurs, les forces de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené de nouvelles attaques contre les retranchements des forces de l'occupant marocain le long du mur de la honte, a indiqué le ministère de la Défense sahraoui dans son communiqué militaire n° 379. Selon le communiqué rapporté par l'Agence de presse sahraouie «les unités de l'APLS ont exécuté, vendredi, des attaques contre les retranchements des forces de l'occupant marocain dans la région de Feddat El-Mers et Guelb Diret au secteur Housa et la région de Agurara El-Frisk au secteur Mehbes». Les attaques de l'APLS se poursuivent contre les forces d'occupation marocaines qui subissent des pertes humaines et matérielles considérables, le long du mur de la honte, a conclu la même source. Tout récemment, le Front Polisario a fait part de sa détermination à intensifier la lutte armée contre l'occupation illégale marocaine «jusqu'à la libération totale du Sahara occidental».