Un dirigeant du mouvement de résistance palestinien Hamas a été arrêté, hier, par les forces d'occupation sionistes lors de raids nocturnes dans les gouvernorats d'El Khalil et de Beit-Lehm, dans le sud de la Cisjordanie occupée, rapportent des médias. Le dirigeant du Hamas, Nayef Rajoub, a été arrêté par les forces de l'occupation à son domicile dans la ville de Dura, au sud-ouest d'El Khalil, selon des médias. Rajoub avait été libéré le 18 janvier, après une détention administrative de 8 mois. Par ailleurs, une source médicale de l'hôpital gouvernemental de Beit Jala a déclaré qu'un blessé par balle tirée par l'armée sioniste était arrivé à l'hôpital hier matin. La source a ajouté que «le blessé est dans la salle d'opération», notant que la balle a pénétré le thorax et est ressortie par le dos du blessé. Par ailleurs, des milliers de Palestiniens sont coincés depuis plusieurs jours, «dans des conditions catastrophiques», au pont du roi Hussein, terminal de passage de frontière entre la Cisjordanie occupée et la Jordanie, en raison des restrictions d'accès imposées par l'occupant sioniste. Ce pont est la seule porte de sortie vers le reste du monde et le seul endroit d'où les Palestiniens peuvent revenir chez eux. Des milliers de Palestiniens sont dans l'impossibilité de rentrer chez eux. Face aux embouteillages monstres, le secrétaire général de l'OLP, Hussein al-Sheikh, a accusé l'entité sioniste d'être responsable de ces «conditions catastrophiques». Sur le réseau social Twitter on voit des scènes d'horreur: passagers qui attendent côté jordanien, depuis trois jours, d'autres qui dorment aux abords du terminal, des gens qui s'évanouissent, à cause de la chaleur qui atteint les 45 degrés et des enfants, victimes d'insolation, qui font des crises. Les Palestiniens parlent d «'humiliation» depuis des décennies. Les 3 millions et demi de Palestiniens de Cisjordanie occupée n'ont pas d'accès à un aéroport. 7 000 passagers traversent le pont chaque jour. L'entité sioniste limite la traversée à 4 000 personnes par jour, en ce moment. Le Premier ministre palestinien, Mohammad Shtayyeh, a annoncé une coordination avec la Jordanie «pour forcer l'occupant (sioniste) à ouvrir le point de passage 24 heures sur 24 afin d'alléger les souffrances des voyageurs».