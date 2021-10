L'armée américaine a annoncé vendredi avoir tué un dirigeant du réseau terroriste «Al-Qaïda» dans une frappe de drone en Syrie. «Une frappe aérienne américaine menée, aujourd'hui, dans le nord-ouest de la Syrie a tué le haut dirigeant d'Al-Qaïda Abdul Hamid al-Matar», a indiqué un porte-parole du commandement central de l'armée américaine (Centcom). La frappe a été menée dans la région de Soulouk, dans la partie nord de la Syrie sous contrôle turc. «Nous n'avons constaté aucun signe de victimes civiles à la suite de la frappe, qui a été menée par un drone MQ-9», a-t-il précisé en référence au drone armé surnommé Reaper («la faucheuse» en anglais).»Al-Qaïda continue de représenter une menace pour les Etats-Unis et nos alliés», a-t-il indiqué. Le groupe «utilise la Syrie comme une base de repli pour se reconstituer, se coordonner avec ses affiliés et planifier des opérations à l'étranger». «L'élimination de ce haut dirigeant d'Al-Qaïda affectera la capacité de l'organisation terroriste à planifier et mener des attentats contre des citoyens américains, nos partenaires et des civils innocents», a-t-il ajouté. Le Pentagone avait éliminé fin septembre un autre «haut dirigeant d'Al-Qaïda» en Syrie, Salim Abou-Ahmad, lors d'une frappe aérienne près d'Idlib, au nord-ouest du pays.