Des hommes armés ont tué trois policiers et enlevé le directeur d’une entreprise pétrolière nigériane dans le sud-est du Nigeria, dernier incident en date dans la région, a déclaré vendredi la police. Les assaillants ont tendu jeudi une embuscade et ouvert le feu sur le convoi d’un haut-responsable pétrolier dans la zone de Rumuokoro à Port Harcourt, capitale de l’Etat de Rivers et capitale pétrolière du Nigeria. L’homme enlevé est le directeur d’IGPES Group, compagnie pétrolière et gazière nigériane basée à Port Harcourt. Une enquête est en cours, a ajouté Grace Iringe-Koko. Pour l’heure, aucun groupe n’a revendiqué l’attaque. Les enlèvements pour obtenir une rançon sont monnaie courante dans le pays le plus peuplé d’Afrique.