Voilà plusieurs semaines que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, supplie les pays occidentaux non seulement de fournir des armements lourds à son armée mais également de procéder à une «interdiction de l'espace aérien» de l'Ukraine aux avions russes qui, dit-il, pilonnent les villes et «les civils».

Or, l'Alliance atlantiste a fini par réagir en écartant une telle démarche, après avoir fait la sourde oreille pendant des jours. L'explication est venue du président américain Joe Biden en personne qui a justifié ce refus par le fait qu'une telle mesure va immanquablement provoquer une escalade. Et pour cause, le président russe Vladimir Poutine a prévenu aussitôt que ce genre d'engagement atlantiste, dans le ciel ukrainien, fera des appareils occidentaux des cobelligérants et donc des cibles légitimes, dès lors que leur mission consisterait à tenter d'abattre les appareils russes.

Pour être égale en droit internationale, une telle mesure doit être préalablement adossée à une résolution de l'ONU, motivée par le fait que les avions militaires peuvent avoir pour objectif des cibles civiles. On se souvient que les Nations unies y ont recouru dans les années 1990 contre l'Irak en prétextant les dangers encourus par les minorités chiites et kurdes parce que le régime de Saddam Hussein les bombardait à coups d'armes chimiques. Même si elle est revendiquée par plusieurs puissances étrangères, il s'agit malgré tout d'une tactique extrêmement onéreuse compte tenu de la mobilisation intensive des appareils en constante rotation pour surveiller l'espace aérien concerné. De 1993 à 1995, la mesure a été utilisée par l'Otan en Bosnie puis en Libye, sur la base d'une résolution de l'ONU votée dans des conditions douteuses. L'argument des dirigeants ukrainiens est qu'il faut assurer l'évacuation des civils à travers des couloirs sécurisés, partant des grandes villes assiégées comme Marioupol, Kharkiv ou la capitale, Kiev.

Cela étant, elle serait fatale aux drones que l'armée ukrainienne utilise à grande échelle dans sa riposte aux avancées des forces russes. Mais, dès le 4 mars, le secrétaire général de l'Otan avait été catégorique en assurant qu'un recours à cette pratique pouvait se révéler une arme à double tranchant: « Nous avons la responsabilité d'empêcher l'escalade de cette guerre au-delà de l'Ukraine. Parce que cela serait encore plus dangereux, plus dévastateur, et causerait encore plus de souffrances humaines», avait-il argumenté. Ce qui n'a pas empêché des experts américains d'exhorter à sa mise en oeuvre, quitte à provoquer des actes de guerre alors que les combats, depuis trois semaines, se limitent actuellement au sol. Quant à l'usage de missiles à longue portée, il va de soi que les bombardiers russes n'ont nullement besoin d'entrer dans l'espace ukrainien pour y recourir si nécessaire. D'où la nullité de la mesure d'exclusion ainsi que du débat qui l'entoure.