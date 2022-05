Le président tunisien, Kaïs Saïed, a annoncé «la création d'un haut comité auquel sera confié la mission de préparer au mieux l'instauration d'une nouvelle République dans les plus brefs délais, conformément au décret présidentiel relatif aux mesures exceptionnelles», rapporte l'Agence de presse tunisienne TAP. «Ce haut comité se penchera sur des questions et des orientations aux contours clairs», a précisé le président Saïed, lors d'une allocution prononcée, dimanche soir, à l'occasion de la célébration concomitante de la fête de Aïd El-Fitr et la fête du travail. Ledit haut comité, a ajouté Saïed, sera constitué de deux organes. Le premier sera chargé des questions liées au dialogue national et sera composé du quartet: union générale tunisienne du travail (UGTT), l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA), l'Ordre national des avocats (ONAT) et la Ligue tunisienne de défense des droits de l'homme (LTDH), selon la même source. Ce dialogue national sera «différent» de ses prédécesseurs, a assuré le président tunisien, soulignant qu'il ne sera ouvert qu'à ceux qui sont «crédibles» envers le mouvement correctif amorcé le 25 juillet 2021. «Ceux qui se sont vendu les consciences, qui sont dépourvus de patriotisme et qui n'ont cessé de saccager, d'affamer et de malmener le peuple tunisien», ne seront plus présents à ce dialogue, a martelé le président Saïed.

Les travaux de cet organe seront soumis au peuple par voie de consultation nationale avant que les recommandations et les propositions formulées ne prennent corps dans un projet soumis à l'approbation populaire dans le délai préétabli du 25 juillet 2022, a-t-il précisé. Le président Kaïs Saïed a également pointé du doigt des parties sans les citer de vouloir saborder les institutions de l'État, exacerber les tensions et envenimer le climat général du pays, selon l'Agence TAP. Ces parties font figure de «forces réfractaires», a fait savoir le chef de l'État, affirmant que la Tunisie fait face actuellement à «une guerre d'usure ces forces», promettant en contrepartie de «les vaincre».