Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a nommé lundi le Chinois Li Junhua au poste de secrétaire général adjoint aux Affaires économiques et sociales. M.Li, qui est actuellement ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Chine en Italie et à Saint-Marin, succèdera à Liu Zhenmin, de Chine également, que le secrétaire général a remercié pour ses efforts et son dévouement au service de l'organisation mondiale, selon un communiqué publié par le secrétariat général. Né en 1962, M. Li a commencé sa carrière au ministère chinois des Affaires étrangères en 1985. Il a occupé divers postes, notamment celui d'ambassadeur de Chine au Myanmar et de directeur général du Département des organisations et conférences internationales du ministère chinois des Affaires étrangères. Il est titulaire d'une maîtrise de politique publique internationale obtenue à l'Ecole des études internationales avancées de l'université Johns-Hopkins, selon le communiqué.