L’Afrique est un «berceau de l’espoir», malgré de nouveaux défis qui «empêchent le continent de réaliser pleinement son potentiel», a déclaré le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, dans un message à l’occasion de la Journée de l’Afrique, célébrée le 25 mai de chaque année. « L’Afrique est un berceau de l’espoir», a déclaré Antonio Guterres, citant «le nombre croissant de jeunes» africains et «leur dynamisme». Cependant, le chef de l’ONU a rappelé qu’il existe «de multiples difficultés qui empêchent l’Afrique de réaliser pleinement son potentiel». Il a cité la pandémie de Covid-19 et ses effets dévastateurs sur les économies africaines ainsi que les changements climatiques, les conflits qui perdurent et une grave crise alimentaire. La Journée de l’Afrique marque la fondation en 1963 de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA), devenue l’UA, et offre une occasion annuelle de réfléchir aux défis et aux réalisations du continent. Alors que 2022 a été désignée « Année de la nutrition par l’Union africaine », le SG de l’ONU a exhorté le monde à «se montrer solidaire avec tous les Africaines et Africains et unir ses forces pour améliorer la sécurité alimentaire et mettre la nutrition à la portée de toutes et tous». Guterres a conclu en promettant que l’ONU continuera de «se tenir fièrement aux côtés des Africaines et des Africains et s’efforcera, comme promis, de construire une Afrique prospère».