Six roquettes ont été tirées hier sur l’aéroport international de Baghdad, sans faire de victimes mais endommageant un avion civil vide, la dernière d’une série d’attaques généralement imputées par Washington à des factions irakiennes pro-Iran. Jamais revendiqués, des tirs de roquettes ou des drones piégés visent régulièrement les intérêts américains et les troupes de la coalition internationale en Irak où des groupes armés réclament le départ des soldats américains. Cette semaine, plusieurs attaques ont visé un centre diplomatique américain et des troupes de la coalition internationale, dirigée par Washington. Quelque 2.500 militaires américains et un millier de soldats de pays membres de la coalition sont stationnés sur trois bases en Irak.