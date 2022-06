Les discussions au Caire du comité chargé de l'élaboration d'une base constitutionnelle s'étaient achevées sans que les protagonistes parviennent au consensus nécessaire, alors que le projet débattu doit ouvrir la voie à la tenue des élections générales tant attendues par le peuple libyen. Mais jeudi dernier, un nouveau coup de théâtre dont il semble que les parties libyennes soient particulièrement animées est intervenu, avec la déclaration de la Conseillère spéciale du SG de l'ONU pour la Libye, la diplomate américaine Stephanie Williams selon laquelle les dirigeants du Haut Conseil d'État, Khaled al-Mechri, et de la Chambre des représentants, Aguila Saleh, ont accepté une rencontre à Genève fin juin pour discuter du projet de cadre constitutionnel et parachever par-là même ce qui n'a pu l'être dans la capitale égyptienne. La conseillère spéciale des Nations unies pour la Libye, Stephanie Williams, a écrit dans un tweet: «Je suis heureuse de confirmer que le président de la Chambre des représentants et le président du Haut Conseil d'État ont accepté mon invitation à se rencontrer au Siège des Nations unies à Genève, du 28 au 29 juin», ajoutant que l'objet de cette réunion sera exclusivement consacré à la discussion, sous-entendu l'adoption, du projet de cadre constitutionnel pour les élections.

De son côté, le Conseil présidentiel a divulgué la date de lancement de la «vision stratégique du projet de réconciliation nationale» au terme des travaux des commissions créées à cet effet. Dans un post sur sa page Facebook officielle, le Conseil présidentiel a indiqué que l'opération sera effectuée, jeudi prochain, tandis qu'une conférence de presse aura lieu en marge de la cérémonie de lancement du projet, à Tripoli, où siège le Haut-Commissariat à la réconciliation. Le représentant du Conseil présidentiel, «Abdoullah Al-Lafi», a rencontré dans la ville d'Al-Qobba (dans l'extrême-est de la Libye), samedi dernier, le président de la Chambre des représentants (Parlement), Aguila Saleh, et l'a informé de la proposition de vision stratégique du projet de réconciliation nationale. Par la même occasion, il lui a proposé de prononcer une allocution à l'ouverture de cette cérémonie. Les deux hommes ont également abordé les récents développements de la scène politique libyenne, ainsi que les différents échanges interlibyens afin de redynamiser le processus de sortie de crise à travers l'organisation des élections générales, seules à même de conférer au pays les assises légales et représentatives dont il a besoin pour restaurer sa souveraineté. C'est dans cet esprit de dialogue et de recherche du consensus national que les chefs militaires des deux principales factions se sont également rencontrés pour convenir de poursuivre les efforts de réunification des forces de sécurité et pour saluer le travail méritoire du Comité mixte 5+5, assurant que l'armée doit rester au-dessus de la mêlée et honorer sa mission de «protéger la patrie, le citoyen et la Constitution», et non se laisser politiser à des fins partisanes, Durant deux jours, enfin, mercredi et jeudi derniers, les comités préparatoires du Forum des tribus et composantes libyennes ont donné le «la» à toutes ces déclarations et réunions en accueillant, dans la ville d'Al-Jmel, les délégations des régions, qui comprennent des cheikhs et des dignitaires des villes, villages et tribus libyennes, autour d'un ambitieux programme baptisé «La Libye nous rassemble».