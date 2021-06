Le président Félix Tshisekedi a dénoncé samedi des «pratiques mafieuses» et des «magouilles» au sein des forces armées et des institutions de la République démocratique du Congo (RDC) lors d'une visite dans le Nord-Est du pays en proie aux violences, rapportent des médias. «Il y a beaucoup de magouilles qui minent nos forces de sécurité. Il y a la mafia, cette loi de l'omerta, cette loi du silence, c'est à ça qu'il faut s'attaquer», a déclaré le président Tshisekedi à Bunia, capitale de l'Ituri, lors d'un échange avec les représentants de la population de la province. «Il s'est développé la mafia dans l'armée, dans nos institutions (...) Il faut détricoter cela, patiemment», a insisté le chef de l'Etat, en visite depuis une semaine dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri. A la frontière de l'Ouganda, les deux provinces ont été placées en état de siège depuis le 6 mai par M.Tshisekedi qui y a aussi remplacé les autorités civiles par des officiers de l'armée et de la police. Lors de cet échange, les participants ont demandé au chef de l'Etat de doter l'armée de moyens conséquents pour accomplir sa mission dans la traque des groupes armés. «L'état de siège c'est pour votre intérêt (...) je l'espère d'ailleurs le plus court possible, soyez indulgents, soyez patients», leur a-t-il dit.»Je ne serai pas fier de mon mandat, si je ne règle pas définitivement le problème d'insécurité» dans l'est du pays, a conclu M.Tshisekedi. Quelque 120 groupes armés de tailles verses ont été répertoriés dans l'et de la RDC, d'après le Baromètre sécuritaire du Kivu (KST).