L’ancien président américain Donald Trump officialise, aujourd’hui, qu’il est «candidat à l’élection présidentielle» de 2024, a confirmé, hier, un de ses proches conseillers. Le magnat de l’immobilier avait jusque-là laissé entendre qu’il pourrait se lancer, promettant une «grande annonce» depuis sa résidence de Florid, et la teneur de cette annonce ne suscitait plus vraiment de suspense ces derniers jours. « Le président Trump annoncera mardi qu’il est candidat à l’élection présidentielle. Et ce sera une annonce très professionnelle, très soignée», a déclaré son conseiller Jason Miller sur «War Room», le podcast de Steve Bannon, autre proche de Donald Trump.