Les forces de sécurité irakiennes ont abattu vendredi trois éléments du groupe terroriste «Etat islamique» (Daesh/EI) et en ont arrêté trois autres dans les provinces irakiennes de Diyala et de Ninive, selon des sources de sécurité. Dans la province de Diyala dans l'est du pays, l'aviation irakienne a bombardé une position de l'EI dans la zone d'Udheim dans le nord de la province, tuant trois terroristes de Daech et détruisant leur position, a déclaré le major Alaa Al-Saadi de la police provinciale. Le major Al-Saadi a également indiqué qu'une troupe des forces paramilitaires irakiennes Hachd al-Chaabi avait arrêté trois terroristes de Daech dans la zone d'Himreen dans le nord-est de Baakouba, chef-lieu de la province. Les forces de sécurité irakiennes ont intensifié ces derniers mois leurs opérations contre les terroristes de l'EI afin d'enrayer l'intensification

des activités de ce groupe.