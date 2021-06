Trois policiers et un gendarme nigériens ont été tués dans la nuit de mer-credi à jeudi dans une attaque de «bandits armés» contre une patrouille en plein désert, à la frontière avec l'Algérie, a-t-on appris auprès de sources locales. «Trois policiers et un gendarme nigériens membres d'une patrouille ont été tués dans la nuit de mercredi à jeudi par des bandits près d'Assamaka» (nord-ouest), une ville nigérienne abritant un poste de contrôle près de la frontière avec l'Algérie, selon un élu local. Quatre membres des forces de sécurité sont morts dans «une embuscade non loin d'Assamaka», a écrit Aïr-Info, un journal en ligne de la région. Une source sécuritaire a ensuite confirmé cette attaque et assuré que l'armée nigérienne, omniprésente dans la zone, avait «engagé des poursuites contre les assaillants». Dans un communiqué lu jeudi soir à la télévision publique, le ministère nigérien de l'Intérieur a confirmé le bilan de quatre tués dont trois policiers et un gendarme. «L'attaque a été repoussée par nos Forces de défense et de sécurité (FDS) qui ont réussi à détruire un véhicule des bandits armés», explique le communiqué. «Des dispositions sécuritaires sont renforcées dans la zone et une enquête est ouverte pour retrouver et juger les auteurs de ces actes criminels», assure le texte. Les assaillants «étaient arrivés à bord de deux véhicules» et «ont mitraillé les positions des FDS», a expliqué sur une radio locale le préfet d'Arlit (nord), Nafana Nayeldou. «Un des véhicules (des assaillants) a été carbonisé (lors de la riposte des FDS) et le second a pu s'échapper», a-t-il dit. Les attaques contre les Forces de défense et de sécurité nigériennes sont peu courantes dans cette zone proche de l'Algérie, surtout connue comme un important corridor de trafiquants d'armes, de drogue et de passeurs de migrants illégaux.