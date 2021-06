Au moins trois personnes, dont un conseiller municipal, ont été tuées dans la nuit de mardi à mercredi lors d’une attaque armée perpétrée par des individus non identifiés dans la localité de Tambarga, dans la région de l’Est du Burkina Faso, ont indiqué mercredi des sources locales et sécuritaires. Des individus armés non identifiés ont attaqué le village vers 02h00 GMT, tuant au moins trois personnes, a affirmé un agent de police local. Selon un élu local, la présence des individus armés est signalée depuis quelques jours dans cette zone de l’est du pays. Dans des vidéos partagées sur les réseaux sociaux, on voit des populations quittant certains villages pour s’enfuir vers d’autres localités plus sûres. Depuis 2015, plusieurs zones du Burkina Faso, notamment dans le Sahel, le Nord, le Centre-nord et l’Est, sont souvent frappées par des attaques terroristes. Ces attaques ont fait de nombreuses victimes et plus de 1,2 millions de personnes déplacées internes.