Trois morts et 18 blessés ont été enregistrés, samedi, dans des heurts entre un convoi militaire français de passage vers la ville de Gao au Mali et des manifestants dans la ville de Téra au Niger, indique le maire de la ville, cité par des médias locaux. «Les heurts avaient fait 3 morts et 18 blessés parmi les manifestants», a indiqué le maire de Téra, Hama Mamoudou. Selon un communiqué du ministère nigérien de l'Intérieur, «le convoi de la Force française Barkhane composé de prés de 100 véhicules en route pour le Mali a été bloqué samedi matin par des manifestants à Téra, région de Tillabéri, où elle a passé la nuit». Il ajoute, que la Force française «a fait usage de la force. Malheureusement on déplore la mort de deux personnes et 18 blessés, dont onze graves. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cette tragédie et situer les responsabilités», a-t-il ajouté.