Trois hommes ont été arrêtés vendredi soir après une attaque à l'explosif en Irlande du Nord ayant visé des policiers, a annoncé samedi la police nord-irlandaise. Cet acte est traité par les enquêteurs comme «une tentative de meurtre». L'Unité d'enquête sur le terrorisme a arrêté trois hommes âgés pour l'un de 28 ans et les deux autres de 36 ans. L'attaque s'est produite jeudi peu avant 23 heures. Elle a visé deux agents de la police locale de la ville de Strabane, à l'ouest de la province britannique, près de la frontière avec l'Irlande. Aucun d'eux n'a été blessé.

L'explosion contre leur véhicule s'est produite alors qu'ils étaient en patrouille de routine. «Ils ont vu un flash et entendu une forte détonation», a décrit vendredi le chef adjoint du service de police d'Irlande du nord (PSNI) Bobby Singleton. «Ils ont quitté la zone, sont revenus au poste et ont constaté que leur véhicule de police avait été endommagé par l'explosion». Selon ce responsable de la police, «étant donné l'endroit de l'attaque et des incidents antérieurs, la piste de la nouvelle IRA (groupe républicain dissident de l'historique Armée républicaine irlandaise, IRA) est privilégiée».

Cette attaque est survenue dans une période de blocage politique en Irlande du Nord sur fond de discorde sur son statut post-Brexit. Pendant trois décennies, des violences ont opposé républicains - principalement des catholiques partisans de la réunification avec l'Irlande - et unionistes protestants, fervents défenseurs de l'appartenance au Royaume-Uni. L'Accord du Vendredi saint conclu en 1998 a mis fin à ce conflit ayant fait 3 500 morts.