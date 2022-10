Treize soldats ont été tués samedi dans une embuscade tendue par des terroristes présumés dans l’est du Burkina Faso, ont rapporté hier des sources sécuritaires. « Une unité des Forces de défense et sécurité, reliant Fada N’Gourma à Natiaboani» dans la province de l’Est, «a été la cible d’une embuscade», a indiqué une source sécuritaire. «Treize soldats ont été tués et quatre blessés», a-t-elle ajouté, affirmant que «plusieurs terroristes ont été neutralisés». Une autre source sécuritaire a confirmé l’attaque et le bilan, précisant qu’elle avait visé «une équipe de relève du détachement de Natiaboni». «Des renforts ont été déployés pour sécuriser la zone et procéder à un ratissage», a-t-elle ajouté.