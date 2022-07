Bola Ahmed Tinubu, candidat du parti au pouvoir à la présidentielle de 2023 au Nigeria, a annoncé avoir choisi un ancien gouverneur musulman comme colistier pour le poste de vice-président. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, doit élire en février 2023 un successeur au président Muhammadu Buhari, qui ne se représente pas après deux mandats consécutifs. La tradition électorale veut que les candidats présidentiels du Nord, majoritairement musulman, choisissent un vice-président originaire du Sud, majoritairement chrétien, et vice-versa. Candidat musulman, pour le parti du Congrès des progressistes (APC), Tinubu, musulman originaire du sud-ouest du pays et âgé de 70 ans, a annoncé avoir choisi un autre musulman, mais originaire du Nord, comme colistier, en la personne de Kashim Shettima, ex-gouverneur de l'Etat de Borno, âgé de 63 ans. Son principal concurrent, l'ancien vice-président Atiku Abubakar, 75 ans, du Parti démocratique populaire (PDP), musulman originaire du Nord, a lui choisi un chrétien du Sud, Ifeanyi Okowa, actuel gouverneur de l'Etat du Delta.