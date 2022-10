Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a averti lundi les Etats-Unis et l'Europe de ne pas associer les récents problèmes internes de l'Iran aux pourparlers sur le nucléaire. «Nous estimons que les problèmes internes concernent le gouvernement et le peuple iraniens et nous ne permettrons à aucun autre pays de s'ingérer dans les affaires intérieures de l'Iran», a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse hebdomadaire. «Les positions et les vues de l'Iran (sur les pourparlers nucléaires) ont été exprimées à de nombreuses reprises, et nous sommes prêts à avancer dans la même direction et à parvenir à un accord global qui répondra aux intérêts de toutes les parties», a-t-il ajouté. En réponse à une question sur les mesures prises concernant les négociations pour la levée des sanctions, Kanaani a déclaré que «l'approche de la République islamique d'Iran continue d'adhérer à la voie de la négociation afin de parvenir à un accord durable et qui comprenne les intérêts fondamentaux de la République islamique d'Iran». «Nous avons entendu des voix en Occident, aux Etats-Unis ou en Europe, qui ont lié le processus de pourparlers aux récents questions internes de la République islamique d'Iran», a-t-il ajouté. Et de poursuivre: «La question intérieure de la République islamique d'Iran est liée au gouvernement et au peuple iraniens, et nous ne permettons à aucun pays de s'ingérer dans les affaires intérieures de la République islamique d'Iran, le sujet des négociations a un cadre clair, nous sommes prêts à poursuivre le travail dans la même direction et à parvenir à un accord global qui servira les intérêts de toutes les parties». «Nous nous opposerons sérieusement à toute tentative des parties occidentales et du gouvernement américain d'imposer de nouvelles sanctions et pressions et nous y répondrons en temps opportun», a souligné le porte-parole de la diplomatie iranienne. «La République islamique d'Iran a annoncé à plusieurs reprises qu'elle écoutait les critiques et prêtait attention aux critiques et aux protestations, mais en même temps, la République islamique d'Iran, en tant que gouvernement qui doit protéger la sécurité de sa nation et de ses citoyens, ne peut rester silencieux face au chaos et au désordre», a indiqué Kanaani. «Ceux qui conseillent au gouvernement iranien de faire preuve de retenue et d'éviter les actions violentes contre ceux qui ont troublé la sécurité publique, permettent aux émeutiers de commettre des actions brutales contre les ambassades iraniennes, cela se traduit par le double comportement des pays européens», a-t-il conclu. Les pourparlers sur la relance de l'accord sur le nucléaire de 2015, officiellement connu sous le nom de Plan d'action global conjoint (JCPOA), ont commencé en avril 2021 à Vienne, mais ont été suspendus en mars de cette année en raison de divergences politiques entre Téhéran et Washington. Le dernier cycle de discussions a eu lieu à Vienne début août après une interruption de cinq mois. Le 8 août, l'Union européenne a présenté son texte final du projet de décision sur la relance du JCPOA.