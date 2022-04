L’Iran est prêt à reprendre les pourparlers avec l’Arabie saoudite pour résoudre leurs différends, a annoncé lundi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. « Nous sommes prêts à poursuivre les pourparlers et à régler les différends. Nous avons soumis nos points de vue par écrit à la partie saoudienne, et les Saoudiens doivent exprimer leurs points de vue», a déclaré Saïd Khatibzadeh lors de son point de presse hebdomadaire. L’Iran et l’Arabie saoudite ont récemment tenu quatre cycles de négociations, arbitrés par l’Irak, pour résoudre l’impasse diplomatique entre eux. L’Arabie saoudite a rompu ses relations diplomatiques avec l’Iran début 2016. Réitérant, par ailleurs, l’accueil favorable de l’Iran à un cessez-le-feu au Yémen, il a indiqué que cela «doit être complété par le début d’un dialogue intra-yéménite et nous devons attendre les résultats». Après la trêve de 2 mois au Yémen soutenue par l’ONU, Khatibzadeh a exprimé samedi l’espoir que l’initiative de paix puisse être un prélude à la levée complète du siège du peuple yéménite et à l’établissement d’un cessez-le-feu permanent pour trouver une solution politique au conflit.