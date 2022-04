L'imposition de nouvelles sanctions par les Etats-Unis en pleines négociations transparentes à Vienne sur le rétablissement de l'accord sur le nucléaire de 2015 témoigne de «la mauvaise volonté de Washington» et de «son manque de sérieux» dans les pourparlers, a affirmé le porte-parole du gouvernement iranien, Ali Bahadori Jahromi. S'exprimant lors d'une conférence de presse, Ali Bahadori Jahromi a dit que l'imposition de ce type de sanctions témoigne clairement de l'animosité des Etats-Unis envers le peuple iranien, a rapporté mardi l'agence de presse officielle IRNA. Le 30 mars, le département américain du Trésor a annoncé l'imposition de sanctions à l'encontre d'un agent d'approvisionnement basé en Iran et de son réseau de sociétés pour avoir fourni une assistance au programme de missiles balistiques de l'Iran. Selon le département américain, les nouvelles sanctions visent les entreprises qui ont fourni des matériaux liés aux propulseurs de missiles balistiques à une unité du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) chargée de la recherche et du développement des missiles balistiques. Le lendemain, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a dénoncé les sanctions récemment imposées comme «un nouveau signe de la mauvaise volonté» de Washington à l'égard de la nation iranienne, affirmant que cette décision montre que les Etats-Unis ne manqueront aucune occasion d'exercer des pressions sur l'Iran. L'Iran a signé l'accord sur le nucléaire (JCPOA), en juillet 2015. Cependant, l'ancien président Trump a retiré les Etats-Unis de l'accord en mai 2018 et réimposé les sanctions unilatérales de Washington à Téhéran.