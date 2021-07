L'Iran a accueilli, hier, à Téhéran des représentants du gouvernement de Kaboul et des talibans qu'il a appelés à prendre des «décisions difficiles» en déplorant les «résultats néfastes de la poursuite du conflit en Afghanistan». Le ministre des Affaires étrangères iranien, Mohammad Javad Zarif, a ouvert dans la matinée une «rencontre inter afghane» entre des représentants du gouvernement de Kaboul et des talibans, selon une courte vidéo transmise par son ministère. A un peu plus de deux mois de la date butoir fixée pour le retrait de l'armée américaine d'Afghanistan, le 11 septembre, M. Zarif a appelé «le peuple et les dirigeants politiques» afghans à «prendre des décisions difficiles pour l'avenir de leur pays», selon un communiqué officiel, alors que les talibans progressent militairement sur le terrain à la faveur du repli américain. Hier, alors même que les délégations afghanes étaient réunies au ministère iranien des Affaires étrangères, les talibans ont lancé leur premier assaut contre une capitale provinciale - à Qalla-i-Naw, dans le Nord-Ouest - depuis le déclenchement début mai de leur offensive générale contre les forces gouvernementales. L'Iran est très inquiet de la situation en Afghanistan, pays voisin avec lequel il partage une longue frontière et dont il accueille plusieurs millions de ressortissants et réfugiés depuis des années. Tout en soulignant «la défaite des Etats-Unis en Afghanistan» et les «dégâts importants» causés par plus de vingt ans d'occupation étrangère de ce pays, M. Zarif a déploré les «résultats néfastes de la poursuite du conflit», indique le communiqué de son ministère.

Selon la même source, la délégation du gouvernement de Kaboul à Téhéran est emmenée par Mohammad Younous Qanouni, ancien vice-président de l'Afghanistan, et celle des talibans par leur négociateur, Mohammad Abbas Stanikzai. Devant ses hôtes, M. Zarif a estimé que «le retour à des négociations inter afghanes et l'engagement en faveur de solutions politiques au conflit étaient les meilleurs choix s'offrant aux dirigeants et aux mouvements politiques de l'Afghanistan», indique le communiqué. Le chef de la diplomatie iranienne a exprimé «la disposition de l'Iran à contribuer à ce processus de dialogue entre différentes composantes afin de résoudre les conflits et les crises du pays», ajoute le texte. «Nous sommes fiers d'avoir été aux côtés de nos nobles frères et soeurs afghans pendant le djihad contre les occupants étrangers», déclare M. Zarif dans le court extrait vidéo de son allocution d'ouverture de la session communiqué par son ministère.