La militante sahraouie des droits de l'homme, Sultana Khaya a dénoncé, au siège du Parlement français, les crimes de l'occupation marocaine et dévoilé les graves violations qu'elle a subies pour sa défense acharnée des droits du peuple sahraoui. Accompagnée du représentant du Front Polisario en France, Mohamed Sidati, la militante et présidente de la Ligue sahraouie des droits de l'homme, Sultana Khaya a rencontré, vendredi au siège du Parlement français, le député Jean-Paul Lecoq à qui elle a dévoilé les violations qu'elle a subies, notamment l'état de siège, la torture et les tentatives d'assassinat, a rapporté l'Agence de presse sahraouie (SPS). Pour sa part, Jean-Paul Lecoq a condamné la répression et les violations subies par le peuple sahraoui, réitérant sa pleine solidarité avec la militante Sultana Khaya et avec le peuple sahraoui.

Sultana Khaya est arrivée, jeudi à Paris, pour assister en tant qu'invitée d'honneur à la Fête de L'Humanité, journal du parti communiste français. Lors de son séjour, la militante relatera son expérience personnelle face à la répression et le siège imposé par le Makhzen. Elle tiendra des rencontres avec les organisations de la société civile française et animera des conférences sur la cause sahraouie.

Par ailleurs, la diaspora sahraouie en France était présente en force, hier, aux travaux du Forum annuel des Associations organisé au 15e arrondissement à Paris, et ce, aux côtés de plus de 250 organisations activant dans le domaine des droits de l'homme, de la solidarité internationale et la culture, une participation illustrant l'engagement de cette frange du peuple sahraoui à la poursuite de leur lutte et leurs efforts de sensibilisation à leur cause nationale.

Le stand de la communauté sahraouie établie en France connaît une forte affluence, indique l'agence de presse sahraouie (SPS), relevant que cet espace a été visité par plusieurs personnalités sahraouies, pour ne citer que le membre du Secrétariat national du Front Polisario et son représentant en France, Mohamed Sidati, et la présidente de la Ligue sahraouie des droits de l'homme, Sultana Khaya.

Pour la diaspora sahraouie, cette participation témoigne de «l'engagement des Sahraouis à l'étranger à poursuivre leur lutte ainsi que leurs efforts de sensibilisation à la cause sahraouie en France, notamment auprès de la société civile locale», précise SPS. Il s'agit aussi, poursuit la même source, d'une occasion permettant de faire connaître le combat mené par le peuple sahraoui en vue du recouvrement de son droit à la liberté et à l'indépendance.