La première visite de Staffan de Mistura dans la région et ses entretiens avec les dirigeants du Front Polisario «lui ont permis de prendre connaissance des plus récentes positions des parties au conflit (Maroc et Front Polisario) a déclaré, hier, El-Bachir Mustapha Essayed, membre du Secrétariat national du Front Polisario, ministre conseiller auprès de la présidence de la République arabe sahraouie et démocratique (RASD). Il a en outre indiqué que «la partie sahraouie a fait part à l'envoyé onusien de la volonté des Sahraouis d'engager un dialogue sérieux avec la partie marocaine sous l'égide des Nations unies», tout en insistant sur le fait que «la reprise des négociations ne signifie pas l'arrêt de la lutte armée». En effet, les dirigeants sahraouis n'ont pas cessé de dire que celle-ci va s'intensifier et se renforcer pour «briser la tyrannie marocaine et réunir les conditions propices au dialogue et à la négociation». Il faut dire que la visite de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU intervient à un moment particulièrement tendu alors que l'occupant marocain se livre à des exactions continues contre la population sahraouie pour l'empêcher de manifester son engagement en faveur du droit au référendum d'autodétermination reconnu par la communauté internationale et constamment bafoué, depuis des décennies, par le royaume marocain.

Le ministre conseiller sahraoui a d'ailleurs mis en exergue le fait que Rabat «croit avoir obtenu un acquis historique grâce au tweet de l'ancien président américain Donald Trump et à sa normalisation avec l'entité sioniste», alors que les Sahraouis sont plus que jamais déterminés à «afficher leur attachement à leur droit légitime à l'indépendance». Les Sahraouis, a-t-il insisté, sont conscients que l'envoyé personnel d'Antonio Guterres, «n'est que porteur d'un message, en l'absence d'un soutien unanime fort et franc du Conseil de sécurité de l'ONU». Pour lui, il est évident que, «les tergiversations du Conseil de sécurité dans la mise en oeuvre de la résolution 691 ont fait perdre du temps et ouvert la voie au Maroc pour saper les accords de paix et les perspectives d'une solution juste et durable». En ce sens, la tournée de Staffan de Mistura constitue un jalon important parce qu'elle contribue, avec sa visite aux camps de réfugiés sahraouis, à mettre à nu la propagande mensongère du royaume marocain qui n'hésite pas à recourir aux pires stratagèmes pour tenter d'abuser la communauté internationale. En témoigne le démenti apporté par le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, qui a clairement balayé les affirmations malveillantes sur une prétendue présence d'enfants soldats sahraouis dans les camps de réfugiés.