L'Arabie saoudite organisera la deuxième édition du Sommet mondial sur l'intelligence artificielle (IA) en septembre, a rapporté mardi l'agence de presse saoudienne officielle. Sous le thème «L'Intelligence artificielle pour le bien de l'Humanité», le prochain événement attirera des experts et des spécialistes d'agences gouvernementales ainsi que de grandes entreprises technologiques du monde entier, a précisé l'agence. Plus de 100 intervenants spécialisés en IA participeront à des séances de travail, des discussions de table ronde et des ateliers d'accompagnement. Le sommet abordera plusieurs sujets, y compris les villes intelligentes, le développement des capacités humaines, les soins sanitaires, les transports, l'énergie, la culture et le patrimoine, l'environnement et la mobilité économique, dans le but de trouver des solutions aux défis actuels et de maximiser l'utilisation des technologies de l'IA, selon la même source.