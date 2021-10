Les forces d'occupation sionistes ont procédé, dans la nuit de lundi, à l'arrestation de six palestiniens dont deux ex-prisonniers des villes d'El Khalil et Ramallah, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa.»Les forces d'occupation sionistes ont pris d'assaut plusieurs régions dans le gouvernorat d'El Khalil, arrêtant quatre palestiniens dont deux frères», selon un communiqué de presse publié mardi par le club du prisonnier palestinien, cité par Wafa. L'armée sioniste a, en outre, fait une descente «dans plusieurs villages relevant du gouvernorat de Ramallah au centre de la Cisjordanie occupée, durant laquelle deux palestiniens ont été arrêtés», ajoute la même source, faisant état d'autres affrontements entre des jeunes palestiniens et les forces d'occupations sans, toutefois, dénombré de blessées parmi les manifestants.