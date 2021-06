Six personnes ont été tuées par des tirs de la police kurde locale à Manbij et ses environs, une ville du nord de la Syrie qui a connu deux jours de heurts et de manifestations de protestation contre la conscription obligatoire, a rapporté une ONG. Le conseil militaire de Manbij, affilié à l'alliance arabo-kurde des Forces démocratiques syriennes (FDS), a rapporté mardi soir dans un communiqué «des morts et des blessés» sans plus de détails, alors que des heurts ont secoué lundi et mardi la ville et des villages environnants dans le nord de la Syrie. Ces affrontements, dans une région majoritairement arabe mais avec une présence kurde, illustrent les limites de l'administration semi-autonome kurde face au mécontentement populaire attisé par les difficultés économiques. Hier, des représentants du Conseil, de la police kurde des Assayech et des figures tribales locales étaient réunies pour rétablir le calme, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

«Six manifestants ont été tués en 48 heures par des tirs des forces de sécurité (...) durant des manifestations organisées contre la conscription obligatoire», a indiqué l'Observatoire. Lundi, une personne a été tuée par des tirs de la police kurde durant une manifestation dénonçant la conscription, a-t-il précisé. Le lendemain la mobilisation a grossi, des manifestants ont bloqué des routes et attaqué un barrage de contrôle et trois personnes ont été tuées, selon la même source. Les FDS, soutenues par les Occidentaux, contrôlent, aujourd'hui, des pans de territoires dans l'Est et le Nord-Est de la Syrie. Depuis fin 2019, des soldats syriens sont stationnés à Manbij, à l'issue d'un accord entre Damas et les Kurdes.