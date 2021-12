Au moins six civils ont été tués et plusieurs autres blessés, jeudi soir, dans une nouvelle attaque attribuée au groupe terroriste de Boko Haram dans l’Extrême-Nord du Cameroun, ont rapporté hier des médias citant des sources sécuritaires locales. Dans la nuit de jeudi à vendredi, plusieurs terroristes de Boko Haram, lourdement armés ont fait incursion dans le village d’Assigachia dans le canton Mayo Moskota, a indiqué le général Bouba Dobekréo, cité par des médias. «Le bilan provisoire s’élève à au moins six civils tués, plusieurs blessés et d’autres villageois se sont éparpillés dans la nature» fuyant les assaillants, a-t-il précisé. La région de l’Extrême-Nord du Cameroun est le théâtre depuis février 2015 de nombreuses attaques de Boko Haram.