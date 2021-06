La situation sanitaire est «très critique» dans le gouvernorat tunisien de Béja en raison d'une hausse des cas de Covid dans cette région confinée jusqu'au 27 juin, a indiqué un responsable local mardi. Dimanche, le gouvernement a annoncé avoir décrété un nouveau confinement général dans quatre régions -Béja nord-ouest), Siliana, Zaghouan (nord) et Kairouan (centre)- où le taux de contamination dépasse les 0,4%. Les gouvernorats seront confinés jusqu'au 27 juin, alors que les hôpitaux peinent à soigner les cas les plus graves dans certaines zones du pays. «A Béja, nous avons enregistré 600 et même 700 contaminations pour 100.000 habitants. Cela nous met dans une situation très critique puisque notre système de santé est très fragile», a déclaré le dr Elyes Ammar, directeur régional de la Santé dans le gouvernorat. «On a augmenté notre capacité de lits avec oxygène à 80 lits. Presque tout l'hôpital (du gouvernorat) est reconverti en service Covid», a-t-il ajouté.

Le ministre de la Santé Faouzi Mahdi a affirmé qu'un hôpital de campagne serait installé dans la région pour aider les autres cliniques et établissements de santé. Après le confinement, les forces de sécurité ont renforcé le contrôle de l'entrée principale de Béja, où la majorité des magasins, des administrations, des commerces et des marchés ont fermé leurs portes, selon les médias locaux. «Nous sommes à bout de souffle puisqu'il y a beaucoup (de personnels soignants) qui sont sur le burn out (...) Beaucoup de médecins n'en peuvent plus (...)», a ajouté M. Ammar.r.