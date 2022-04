Des dizaines de journalistes et de représentants de médias ont participé, lundi à Ghaza, à un sit-in de solidarité avec les journalistes palestiniens détenus dans les geôles de l’occupation sioniste. Les participants à ce sit-in ont brandi des pancartes dénonçant l’emprisonnement des journalistes, et appelant à leur libération et à leur apporter soutien et protection. Le journaliste Imad Al-Ifrandji a, dans une allocution au nom des journalistes, affirmé que les autorités sionistes ont tué 50 journalistes palestiniens durant les deux dernières décennies, tout en s’indignant du silence de la communauté internationale face à ces crimes. Selon lui, 16 journalistes sont encore détenus dans les prisons sionistes où les autorités d’occupation utilisent plusieurs formes de torture corporelle et psychologique, tandis que la journaliste Bouchra al-Tawil fait l’objet d’une détention administrative sans qu’un chef d’accusation ne soit retenu contre elle.