Les autorités palestiniennes ont condamné, vendredi, le feu vert sioniste à la construction de 4 000 logements dans des colonies sionistes en Cisjordanie, ont rapporté, hier, des médias. Cette décision «vise à stimuler la construction de colonies au détriment de l'État palestinien, a dénoncé le ministère palestinien des Affaires étrangères dans un communiqué. Les colonies sionistes constituent «une violation du droit international et des conventions de Genève», a-t-il ajouté, dénonçant cette initiative comme «une menace sérieuse pour les chances de parvenir à la paix». Les travaux de construction de près de 4 000 logements débuteraient la semaine prochaine, selon les médias. En réaction, le Premier ministre palestinien Mohammed Shtayyeh a mis en garde contre les graves conséquences qui résulteraient de ce projet sioniste. Il a également condamné la décision sioniste de démolir 12 hameaux de la région de Masafer Yatta, au sud d'El Khalil, en Cisjordanie. «Ces projets constituent une menace pour la sécurité et la paix dans la région, qui vit dans un état de tension en raison des politiques de persécution, de racisme et de nettoyage ethnique appliquées par le gouvernement d'occupation contre le peuple palestinien», a-t-il poursuivi.

Les forces d'occupation sioniste ont fait exploser, hier, la maison d'un détenu palestinien dans la ville d'Al-Silah Al-Harithiya, à l'ouest de Jénine, au nord de la Cisjordanie occupée, rapporte l'agence palestinienne de presse, Wafa. Citant des sources sécuritaires et locales, Wafa, a ajouté qu'il s'agissait de la maison du détenu Omar Ahmed Jaradat, démolie par des militaires israéliens. Selon les mêmes sources, les soldats sionistes ont fait une descente dans la maison de Jaradat, accusé d'être impliqué avec des membres de sa famille dans une opération qui avait entraîné la mort d'un colon en décembre dernier. Ils l'ont complètement fait sauter, ce qui a entraîné des affrontements au cours desquels trois jeunes Palestiniens ont été blessés par balles réelles.