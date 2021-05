Le Premier ministre palestinien Mohammed Shtayyeh a appelé dimanche l'Union Européenne (UE), à faire pression sur l'entité sioniste pour la tenue des élections législatives à Al-Qods occupée. Lors de sa rencontre avec le Représentant de l'UE auprès de la Palestine, Sven Kühn von Burgsdorff, à Ramallah, Shtayyeh, cité par l'agence palestinienne WAFA, a salué la position de l'UE en faveur de «la tenue et de l'achèvement d'élections dans tous les territoires palestiniens, y compris El-Qods occupée, en renforçant les valeurs de justice, de paix, et en soutenant le droit du peuple palestinien à un Etat indépendant». Les dirigeants palestiniens et les factions de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) ont décidé à l'unanimité jeudi, de reporter la tenue des élections nationales palestiniennes jusqu'à ce que la population d'Al-Qods-Est occupée puisse y participer et exercer son droit démocratique. «Nous avons fait de grands efforts avec la communauté internationale afin d'obliger l'Etat occupant à tenir les élections à Al-Qods occupée», a dit le président Mahmoud Abbas. «Face à cette situation difficile, nous avons décidé de reporter la tenue des élections jusqu'à ce que nous garantissions la participation de la population d'Al-Qods», a-t-il ajouté, écartant tout «compromis» sur la ville Sainte.