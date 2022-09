Le Premier ministre palestinien Mohammed Shtayyeh a appelé jeudi la communauté internationale à agir immédiatement pour protéger la solution à deux États, selon un communiqué de ses services. Cet appel a été lancé à l’occasion de sa rencontre avec le ministre luxembourgeois de la Coopération et de l’Action humanitaire, Franz Fayot, à Ramallah en Cisjordanie. Au cours de cet entretien, M. Shtayyeh a salué la position ferme du Luxembourg sur la solution à deux États, son respect du droit international et de la légitimité, ainsi que le soutien financier qu’a apporté le pays européen à l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). Il a appelé le Luxembourg à ouvrir une représentation diplomatique en Palestine, ce qui contribuerait à une coopération au plus haut niveau. Pour sa part, M. Fayot, également ministre de l’Économie, a annoncé que son pays avait approuvé un nouveau soutien financier à l’UNRWA d’un montant de 12,3 millions de dollars sur trois ans. Il a rappelé que le soutien du Grand-Duché aux projets de développement en Palestine s’élevait à sept millions de dollars par an, répartis dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de l’agriculture et de la formation professionnelle.