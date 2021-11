Les échanges mondiaux de produits alimentaires se sont accélérés et sont sur le point d'atteindre leur plus haut niveau jamais enregistré tant en volume qu'en valeur», indique un rapport publié jeudi par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). «La hausse rapide des prix des produits alimentaires et de l'énergie pose d'importantes difficultés aux pays et aux consommateurs les plus pauvres, qui dépensent une part importante de leurs revenus dans ces produits de première nécessité», ajoute la FAO dans son rapport semestriel sur les Perspectives de l'alimentation mondiale.Selon l'organisation onusienne, les dépenses mondiales d'importations alimentaires devraient atteindre en 2021 plus de 1.750 milliards de dollars, soit une augmentation de 14% par rapport à 2020, et 12% de plus que ce qui était prévu en juin 2021.

Sur les cinq grands aliments de base (céréales, sucre, huiles, produits laitiers, viandes et poissons) l'Onu ne s'inquiète pas de risque de pénurie, avec notamment des perspectives de production des principales céréales qui restent «solides», et des récoltes «record» de maïs et de riz attendues cette année.Côté sucre, la production mondiale devrait aussi rebondir après trois années de contraction. La FAO s'attend aussi à une hausse de la production mondiale de viande, de lait, et de poissons.

Mais elle pointe l'effet de la hausse des prix des intrants agricoles (énergie, engrais, pesticides, aliments pour animaux, semences) «qui se traduit immédiatement par une hausse des prix des produits alimentaires».

Or son indice des prix mondiaux des intrants «a atteint son plus haut niveau depuis dix ans en août 2021».De janvier à août, l'indice FAO des prix alimentaires a grimpé de 34% et l'indice des prix mondiaux des intrants a enregistré une hausse de 25% sur la même période. «L'analyse donne un aperçu des difficultés qui pourraient se présenter: En Afrique subsaharienne, par exemple, environ 70% de l'offre dépend des importations d'engrais azotés, dont le prix varie en fonction de ceux des combustibles fossiles» note la FAO.Dans un nombre croissant de pays, 53 selon l'organisation onusienne, les ménages dépensent «plus de 60% de leurs revenus» dans des produits de première nécessité tels que les aliments, le combustible, l'eau et le logement.

A la bourse de Chicago, les cours du blé ont atteint leur plus haut niveau en près de neuf ans jeudi, soutenus par des inquiétudes sur les exportations russes, qui pourraient êtres plus chères et moins abondantes que prévu.En séance, le blé d'hiver de variété Soft Red Winter (SRW), le plus échangé sur le marché à terme de Chicago, est monté jusqu'à 8,2475 dollars le boisseau (environ 27 kilos).

La Russie envisage de fixer des quotas d'exportation de blé pour tout le premier semestre 2022, ainsi que de relever les taxes appliquées à ces volumes.»La Russie est habituellement le vendeur qui est le meilleur marché et ils sont aussi le premier exportateur mondial (environ 18% des volumes exportés)», a souligné Jack Scoville, du courtier Price Futures Group.»Donc c'est une grande quantité de blé qui soit ne va pas se retrouver sur le marché, soit va y être vendue plus cher, donc ça soutient vraiment les prix, partout dans le monde», a insisté l'analyste.Les opérateurs ont également relevé l'annonce d'une tempête dans les grandes plaines, où s'achèvent actuellement les semences du blé d'hiver.

Le soja a aussi connu une séance dans le vert, toujours bien orienté par le rapport du ministère américain de l'Agriculture (USDA), publié mardi, qui a surpris en révisant à la baisse les estimations de rendement, alors que le marché attendait un changement à la hausse.Le maïs, lui, a terminé quasiment à l'équilibre, ralenti par l'essoufflement du pétrole, dont la flambée lui avait profité. «C'était une journée de consolidation pour soja et maïs après l'escalade du debut de la semaine», a estimé Jack Scoville.Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en décembre a gagné 1,18% à 8,1250 dollars contre 8,0300 dollars mercredi.Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre a terminé quasiment à l'équilibre (+0,04%) à 5,6950 dollars, contre 5,6925 dollars la veille.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en janvier a progressé de 0,39% à 12,2150 dollars contre 12,1675 dollars à la clôture précédente.