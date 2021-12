Les forces d’occupation sionistes ont procédé, hier, à l’arrestation de sept palestiniens en Cisjordanie occupée, a rapporté l’agence de presse palestinienne Wafa. Les soldats d’occupation ont arrêté sept palestiniens de la province de Jénine dont deux frères et ont perquisitionné leurs maisons, précise Wafa, relevant que l’armée sioniste a également pris d’assaut la ville de Beit Omar au nord d’El Khalil où une maison a également été fouillée. Les forces d’occupation ont, en outre, installé des barrages militaires menant vers la ville d’El Khalil et arrêté des véhicules palestiniens, entravant la circulation des citoyens, ajoute la même source, citant une source sécuritaire palestinienne. Les Palestiniens subissent quotidiennement les assauts des forces d’occupation qui procèdent régulièrement à des arrestations. Selon un rapport de l’agence Wafa, environ 6.200 Palestiniens vivent dans 38 communautés installées dans des zones militaires et ont dû obtenir l’autorisation des autorités sionistes pour accéder à leur domicile.