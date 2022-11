Quatre soldats burkinabè ont été tués dans l'explosion d'un engin artisanal, vendredi dans le nord du pays, et trois civils sont morts dans une autre attaque dans le nord-est, a déclaré samedi l'armée. «Un incident à l'engin explosif s'est produit sur l'axe Bourzanga-Kongoussi, au retour d'une mission d'escorte sur Djibo», chef-lieu de la province du Soum. «Cet incident a malheureusement occasionné la perte de quatre de nos vaillants combattants. Un blessé, évacué d'urgence, a été pris en charge par le service de santé des Armées». «L'unité ciblée avait escorté un convoi de ravitaillement dans la ville de Djibo», alors que «les éléments avaient essuyé des tirs de harcèlement plus tôt».Comme de nombreuses du Burkina, Djibo est sous blocus des groupes terroristes, qui mènent des attaques contre les convois de ravitaillement, sur l'axe menant à Bourzanga et Kongoussi. Vendredi, la ville de Falangoutou (nord-est) a été la cible d'une incursion. Trois civils ont été tués.