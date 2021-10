Le ministère russe de la Défense a annoncé que les réseaux terroristes, qui se déploient dans la zone de désescalade à Idleb (Syrie), avaient mené sept attaques pendant les dernières 24 heures, a rapporté hier l’agence de presse syrienne (SANA). Dans un communiqué, le chef-adjoint du Centre de coordination russe à Hmeimim, l’amiral Vadim Kolet a indiqué que sept attaques, menées à partir des zones où se déploient les réseaux terroristes affiliés au réseau du «Front Nosra», avaient été observées, à savoir : deux attaques à Idleb, trois à Lattaquié et une attaque à Hama et une attaque à Alep. L’instauration d’une zone de désescalade à Idleb en Syrie a été décidée le 17 septembre 2018, au terme de négociations entre la Turquie et la Russie à Sotchi.