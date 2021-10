La «Campagne pour mettre fin à l'occupation marocaine du Sahara occidental», en partenariat avec «The institute of the Black World 21st Century» et «Pan African Unity dialogue», organisera le 28 octobre un séminaire international par visioconférence consacré à la cause sahraouie. Sous le thème «Mettre fin à l'occupation marocaine du Sahara occidental, dernière colonie en Afrique», le séminaire traitera de différents sujets, du mouvement de libération au Sahara occidental, et de ce que la communauté internationale peut faire pour soutenir la lutte du peuple sahraoui. La liste des invités comprend le représentant du Front Polisario auprès de l'ONU, Mohamed Sidi Omar, le coprésident de la Campagne, Bill Fletcher, le Dr Jacob Mundy, professeur et auteur et Katlyn Thomas, avocate, auteure et ancienne représentante de la Minurso. La Campagne pour mettre fin à l'occupation marocaine du Sahara occidental a été créée aux Etats-Unis pour inverser la décision de l'ex-président Donald Trump. Coprésidé par l'actuelle présidente de US Western Sahara Foundation, Suzanne Scholte, ce nouveau collectif a également pour objectif de mettre fin à toute aide américaine au Maroc qui pourrait être utilisée pour nuire au peuple sahraoui.