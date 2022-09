Plus de quatre tonnes de haschisch en provenance du Maroc ont été saisies par la Garde civile espagnole et l'agence espagnole de l'administration fiscale (Agencia Tributaria), impliquant une cinquantaine de membres présumés d’une organisation spécialisée dans le trafic de grandes quantités de drogue qui opérait entre le Maroc et l'Espagne, selon un communiqué relayé jeudi par des médias espagnols.Dans le cadre de l'opération Kazuya, les mis en cause, qui avaient été surveillés, ont été interpellés en juin dernier alors qu'ils remorquaient une embarcation au port Isla-Cristina dans la ville portuaire de Huelva, au sud-ouest de l'Espagne, avant de la transporter par voie terrestre, selon la même source.Sur la base de cette surveillance et des informations, le réseau a cherché à passer par d'autres zones, à savoir le fleuve Piedras entre Carataya et Lepe, où d'autres interpellations ont eu lieu.Selon le communiqué, les perquisitions ont permis d'identifier et d'arrêter plus de membres de ce réseau criminel, en plus de la saisie de plus de 4.600 kilogrammes de haschisch, 11 embarcations, dix véhicules, six motos cross, un buggy, un jet-ski, plus de 6.000 euros en espèces, un drone, trois vélos électriques et divers équipements informatiques.Le trafic de drogue en provenance du Maroc ne cesse de défrayer la chronique en Espagne et des saisies de quantités importantes de haschisch sont souvent signalées.La semaine dernière, les médias espagnols ont fait état de plus de 14 tonnes de haschisch en provenance du Maroc, saisies par la Garde civile, impliquant un réseau composé d'une cinquantaine de membres présumés d’une organisation spécialisée dans le trafic de grandes quantités de drogue sur les côtes de la province de Cadix (Andalousie) et le fleuve Guadalquivir.En mars dernier, l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) avait indiqué que le Maroc, premier producteur mondial de haschisch, restait le principal pays de provenance de la résine de cannabis qui entre dans l'Union européenne (UE). Et en juin, le rapport mondial sur les drogues 2022 publié par l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) avait indiqué que le Maroc était toujours à la tête des principaux pays d'origine et de départ de la résine de cannabis, ce qui fait de ce pays le premier producteur et exportateur mondial de cette drogue. Le rapport cite le Maroc en tant que premier pays africain en matière d'importance de la culture du cannabis durant la décennie 2010-2020.