Une réunion extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) a été lancée, hier, dans la ville de Djeddah, dans l'ouest de l'Arabie saoudite, pour discuter de l'escalade des violations sionistes à la mosquée Al-Aqsa. L'organisation (57 pays) a déclaré sur sa page Facebook, que la réunion extraordinaire de son comité exécutif se tenait «pour discuter de l'escalade des violations (sionistes) de la mosquée Al-Aqsa». Le secrétaire général de l'organisation, Hussein Ibrahim Taha, a déclaré: «Le territoire palestinien occupé en général et la ville d'El Qods en particulier assistent à une escalade sans précédent des attaques quotidiennes contre les lieux saints musulmans et chrétiens, en particulier la mosquée Al-Aqsa». Il a ajouté: «Je me suis adressé à plusieurs acteurs internationaux et je les ai informés du rejet et de la condamnation par l'organisation des tentatives de l'occupation (sioniste) d'imposer la division (...) de la sainte mosquée Al-Aqsa.». Il a souligné «la nécessité de préserver le statu quo historique et juridique d' Al-Aqsa, lieu de culte réservé aux seuls musulmans». Il a appelé tous les «acteurs internationaux à assumer leurs responsabilités et à s'engager à parrainer une voie politique qui mène à la fin de l'occupation et la création d'un État indépendant de Palestine, avec El Qods-est comme capitale».