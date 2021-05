Le ministère libyen des Affaires étrangères a annoncé, dimanche, la réouverture imminente de l'ambassade du Qatar à Tripoli. L'annonce a été faite par la ministre libyenne des Affaires étrangères, Najla Mangoush, lors d'une conférence conjointe avec son homologue qatari, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, à Tripoli, en marge de la première visite de ce dernier en Libye, selon les médias libyens. «Nous avons convenu avec la partie qatarie d'activer les accords entre les deux pays, et nous avons appelé sa délégation à la réouverture de l'ambassade de Doha à Tripoli. Nous avons entendu de bonnes nouvelles de la délégation qatarie, à ce sujet», a déclaré la cheffe de la diplomatie libyenne. A son tour, le ministre qatari a affirmé la ferme position de son pays à l'égard de la Libye concernant le soutien du processus politique sous la direction des Nations unies. «Nous avons convenu de former un comité pour étudier les accords signés entre les deux pays, en plus de former des groupes de travail pour évaluer les domaines de soutien», a-t-il indiqué, exprimant son aspiration à intensifier l'échange de visites entre les responsables des deux pays en vue de renforcer les possibilités de coopération. Plus tôt dimanche, le chef de la diplomatie du Qatar a entamé sa première visite en Libye depuis des années. Al-Thani a rencontré, plus tôt, le Premier ministre libyen, Abdulhamid Dbeibeh, pour discuter du renforcement des relations bilatérales. En novembre 2020, le Qatar et la Libye ont signé un protocole d'accord pour renforcer la coopération dans le domaine de la sécurité.