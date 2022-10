A l'occasion de sa participation, aujourd'hui, aux travaux de la Commission du désarmement et de la sécurité internationale de l'Assemblée générale de l'ONU, l'ambassadeur, Représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations unies à New York, Nadir Larbaoui, a souligné l'engagement constant de l'Algérie pour la réalisation des objectifs du désarmement et a affirmé que le désarmement nucléaire ´´ n'est pas une option, mais une nécessité vitale de survie humaine. Une obligation légale et un devoir moral qui pèsent sur tous les États membres´´.

Aujourd'hui, a-t-il ajouté, le monde demeure profondément préoccupé par l'amélioration et le développement rapides des armes nucléaires. C'est pourquoi, guidée par sa conviction que l'élimination complète des armes nucléaires, est la seule et unique garantie de préserver le monde des risques posés par ces armes, l'Algérie a enjoint les pays nucléaires, à qui incombe la principale responsabilité en matière de désarmement nucléaire, d'assumer pleinement leurs obligations et responsabilités découlant en vertu du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), en soulignant la légitimité de la création d'une zone exempte d'armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive au Moyen-Orient. Il a, en outre, mis en exergue la place de choix qu'occupe la région de la Méditerranée dans la politique étrangère de l'Algérie, fondée sur le respect des principes du bon voisinage, de la coopération, du respect mutuel et de l'intérêt commun, avant d'introduire le projet de résolution présenté annuellement par l'Algérie à l'Assemblée générale, portant sur le «?Renforcement de la sécurité et de la coopération dans la région de la Méditerranée?». M. Larbaoui a, par ailleurs, réitéré l'attachement de l'Algérie à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans le monde, particulièrement dans le continent africain, en appelant la communauté internationale à conjuguer ses efforts pour lutter efficacement contre le trafic illicite des armes légères et de petit calibre et au renforcement des mécanismes onusiens en matière de désarmement. Enfin Larbaoui n'a pas manqué de remercier les États membres après l'élection de l'Algérie en qualité de membre du bureau et rapporteur de la première commission; organe subsidiaire de l'Assemblée générale chargé des questions de désarmement et de sécurité internationale.