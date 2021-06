La presse conservatrice iranienne saluait, hier, l'élection d'Ebrahim Raïssi à la présidence, jugeant «épique» la participation au scrutin, à 50%, alors qu'un journal réformateur appelle le futur président à gagner la confiance de tous les Iraniens.

Chef de l'Autorité judiciaire, M. Raïssi, un conservateur âgé de 60 ans, a été proclamé vainqueur samedi de la présidentielle, avec près de 62% des voix. Le scrutin qui s'est tenu vendredi a été marqué par une abstention de 48,8%, le taux de participation le plus faible enregistré à une présidentielle depuis la proclamation de la République islamique en 1979, selon les médias occidentaux. Pour le quotidien conservateur Ressalat, l'élection de M. Raïssi marque l'avènement d'une «ère nouvelle». Avec une photo de M. Raïssi tout sourire occupant la moitié de sa une, le journal conservateur Javan estime que la présidentielle a été une élection «sans perdants», reflétant les propos tenus la veille par le guide suprême Ali Khamenei.

Celui-ci avait estimé que «la nation iranienne» était «le grand vainqueur» de l'élection face aux appels au boycottage du scrutin lancés par des mouvements d'opposition en exil encouragés par «les ennemis de l'Iran». Javan, qualifie le niveau de la participation d'»acceptable et logique», compte tenu du «mécontentement face à la situation économique et de la pandémie de coronavirus».

Pour faire face à la crise sanitaire et permettre une participation maximale, les autorités avaient étendu le scrutin, qui a duré près de dix-neuf heures, jusque tard dans la nuit de vendredi.

Le quotidien conservateur Kayhan, qui n'a cessé de critiquer le gouvernement sortant du président Hassan Rohani et sa politique étrangère d'ouverture, a jugé que la participation avait été «au-delà» des attentes vu les difficultés quotidiennes des électeurs et la «propagande ennemie».

«Quel homme au jugement rationnel et équilibré ne considérerait pas ce niveau de participation comme épique?» s'interroge le journal. Hamchahri, quotidien de la mairie de Téhéran (tenue par les réformateurs), revient de manière ironique sur «la formidable perfor-mance du vote nul». Selon les chiffres officiels, ceux-ci ont représenté 12,9% des suffrages. Si le vote nul était un candidat, il arriverait deuxième, devant le général Mohsen Rézaï et ses 11,8%.

Le journal explique l'importance du vote nul par un manque de diversité parmi les personnes autorisées à se présenter à l'élection par le système.

Sur les quatre candidats en lice le jour du vote, trois étaient conservateurs, et le quatrième, Abdolnasser Hemmati, un technocrate, se présentant comme un réformateur, mais sans véritable base.

Revenant lui aussi sur le vote nul, le quotidien réformateur Shagh en conclut que les réformateurs doivent «revenir vers le peuple» et cesser de considérer que leurs électeurs habituels «voteront systématiquement pour eux sans poser de question». Arman-é Melli, journal réformateur appelle de son côté M.Raïssi à «gagner la confiance de ces 70%» d'électeurs qui n'ont pas voté pour lui en donnant la priorité à une politique étrangère qui permettra la levée des sanctions américaines à l'origine de la grave crise économique qui secoue le pays.