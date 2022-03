Contorsions d'une danseuse de ventre. N'ayant pas le courage diplomatique d'aligner sa position sur celle de son maître, Washington, dans le conflit en Ukraine, Rabat a trouvé une belle manière de faire amende honorable: Elle investit dans le mercenariat. Selon des sources sécuritaires très crédibles, une réunion s'est tenue en Libye sous l'égide d'une équipe mixte américano-marocaine. Nos sources précisent que cette réunion a été supervisée par des hommes proches du maréchal autoproclamé Khalifa Haftar avec la participation des services de renseignement israéliens et français, actuellement présents en Libye. L'objectif consiste à envoyer des milices basées actuellement en Libye vers l'Albanie, afin d'exécuter des opérations spécifiques contre l'armée russe en Ukraine. Membre actif de cette opération, le Maroc a donné son accord pour cofinancer avec les Américains l'envoi des mercenaires combattre l'armée russe. Et voilà le Makhzen qui se découvre un créneau dans la guerre: il s'adonne au mercenariat. Engagé dans cette aventure, Rabat compte bien entendu un retour sur investissement. C'est en effet dans l'espoir de s'exonérer d'une vile lâcheté diplomatique qu'il a commise, le 2 mars dernier.

À cette date, l'Assemblée générale les Nations unies a adopté un projet de résolution condamnant la Russie après ses opérations militaires contre l'Ukraine. Ce projet a été adopté par 141 États, sur un ensemble

de 193. L'Algérie s'est abstenue de voter et tient sa position de non alignée exprimée depuis le début de cette crise entre la Russie et l'Ukraine. Et le Maroc? Il s'est tout simplement absenté et summum du courage, le royaume publie un communiqué pour affirmer que cette fuite est - tenez -vous bien: «Une décision souveraine».

Des sources diplomatiques affirment que Washington a mal apprécié la couardise de son allié marocain qui ne s'est pas fait prier pour saisir cette «seconde chance». En réalité, de pareilles opérations sont loin d'être un secret pour les services de renseignement russes, le FSB. Lors d'un briefing quotidien à Moscou, le porte-parole du ministère, Igor Konatchenkov, a affirmé que les services de renseignement américains ont lancé une vaste campagne pour recruter davantage de mercenaires. L'opération montée actuellement en Libye en ferait partie.