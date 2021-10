L'armée éthiopienne a mené, hier, de nouvelles frappes sur la capitale de la région en guerre du Tigré, lors d'une quatrième journée d'opérations aériennes cette semaine, a déclaré une porte-parole du gouvernement. Les frappes visaient un centre d'entraînement utilisé par le groupe rebelle du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), a déclaré Billene Seyoum, ajoutant qu'il «servait également de plaque tournante dans les combats» menés par le TPLF. Le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed est confronté depuis onze mois à un conflit dans la région du Tigré contre le TPLF. Le prix Nobel de la paix 2019 a envoyé l'armée le 4 novembre 2020 pour chasser les autorités régionales dissidentes issues du TPLF, accusées d'avoir orchestré des attaques contre des bases militaires. Il avait proclamé la victoire fin novembre mais, fin juin, le TPLF a réussi à reprendre la majeure partie de la région, dont Mekele. Lundi, l'armée de l'air éthiopienne a mené deux frappes sur Mekele qui, selon l'ONU, ont tué trois enfants et blessé plusieurs autres personnes. Mercredi, elle a bombardé des caches d'armes du TPLF à Mekele et dans la ville d'Agbe. Cette frappe avait fait au moins huit blessés. Une quatrième frappe a visé la capitale régionale jeudi, sans faire de victime, selon les médecins et le TPLF. Aucune information n'était disponible sur des victimes dans l'opération d'hier.