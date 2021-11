Quatre personnes parmi lesquelles au moins deux civils ont été tuées dans des bombardements israéliens qui ont ciblé hier à l'aube des zones dans le centre de la Syrie, selon un nouveau bilan donné par l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Selon cette ONG basée au Royaume Uni et qui dispose de vastes sources en Syrie, les bombardements israéliens visaient les environs de trois villages, à l'ouest de Homs. Les bombardements ont fait quatre morts parmi lesquels deux civils, a indiqué l'OSDH sans pouvoir déterminer si les deux autres morts étaient des civils ou des militaires. Un précédent bilan de l'agence officielle Sana, citant une source militaire, faisait état de deux morts et sept blessés. Les frappes ont ciblé «certaines positions dans la région centrale», a ajouté Sana. Selon le média d'Etat, la défense aérienne syrienne a «repoussé l'agression et a abattu la plupart» des missiles. Depuis le début de la crise en 2011, l'entité sioniste a mené des centaines d'agressions en territoire syrien. Le 8 novembre, deux soldats syriens ont été blessés dans des attaques israéliennes contre des objectifs dans le centre et l'ouest de la Syrie, selon Sana. Fin octobre, cinq combattants ont été tués lors d'une attaque israélienne dans les environs de Damas, selon l'OSDH, et une autre attaque aérienne a fait neuf morts parmi des combattants alliés au gouvernement syrien, le 14 octobre.