En réaffirmant, jeudi, devant ses homologues, lors de la réunion ordinaire du Conseil de la Ligue arabe, l'attachement de l'Algérie à faire du prochain 31ème sommet de l'organisation, prévu à Alger, une «étape charnière et un phare lumineux pour le processus de notre action commune», le ministre des AE et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a par-là même signifié à l'ensemble des peuples arabes la détermination de notre pays à raviver la flamme de l'action commune et solidaire. Il a également signifié avec force aux Etats membres que le temps est venu de transcender les faux clivages et de prendre conscience du temps perdu et de la dispersion néfaste des efforts face aux manigances et au travail de sape de l'entité sioniste. Ainsi, l'Algérie compte-t-elle faire de la cause palestinienne un nouvel Acte fondateur de la résurgence de la Ligue arabe, «en réunissant toutes les conditions de succès de cette importante échéance.» Prenant en compte les défis qui se posent à la sécurité de l'ensemble géostratégique, l'Algérie dispose d'une analyse inclusive qui peut contribuer à une réforme et à un développement conséquent de l'organisation, au moment où certains pays membres ont été abusé par le miroir aux alouettes dont se pare l'entité sioniste. A ce sujet, Lamamra n'a pas manqué de signifier l'inconséquence de certains Etats qui «s'allient à l'ennemi historique» pour s'en prendre aux peuples frères et voisins, enivrés par la prétention d'un rôle influent au plan régional et international jusqu'à établir, pieds et poings liés, «des alliances dangereuses» au détriment de l'action arabe commune. Quant aux conséquences directes de ces dérives, elles comportent des «tensions et une instabilité dans la région (qui) contribuent à exacerber les crises actuelles». Or, il s'agit là de dérive mortelle dans la mesure où elle éloigne l'organisation pan-arabe de sa «première et principale cause», à savoir la cause palestinienne sacrée, la situant à un niveau en deçà des sacrifices et des souffrances du peuple palestinien et des autres peuples arabes, voire aussi son combat inlassable pour établir un Etat indépendant avec El-Qods pour capitale».

C'est un fait incontestable que les crises qui ont affecté la région arabe, notamment en Syrie, au Yémen et en Libye, ont prouvé la justesse des positions défendues par l'Algérie, en toute souveraineté. «Telles étaient et restent les positions de l'Algérie qui reposent sur deux principes fondamentaux: la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats et le dialogue pour parvenir aux solutions politiques pacifiques et consensuelles qui préservent l'unité et la souveraineté des Etats arabes et réalisent les ambitions légitimes de leurs peuples», a affirmé le chef de la diplomatie algérienne. C'est pourquoi le chef de la diplomatie algérienne a exhorté ses pairs à mettre en oeuvre ces deux principes, dans le cadre de la structuration des relations qui lient le Monde arabe et les pays voisins qui partagent l'appartenance à la civilisation islamique. Anticipant les temps forts du prochain sommet de la Ligue arabe, un examen approfondi a été consacré, durant la réunion du Caire, à la politique expansionniste de l'Etat hébreu et ses mesures illégales dans El Qods occupée, afin de déterminer la riposte nécessaire et appropriée.